ВСУ с самого утра ударили по Донецку "натовскими" снарядами

Вооружённые силы Украины нанесли первый артиллерийский удар по Донецку утром 30 августа. Об этом сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 5:45 — н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Ленинский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм", — говорится в сообщении.

Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале, ВСУ ударили в Центр славянской культуры в Ленинском районе. В результате обстрела было повреждено остекление 60 окон, а также обшивка здания со стороны Вечного огня.