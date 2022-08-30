ВСУ с самого утра ударили по Донецку "натовскими" снарядами
СЦКК ДНР: Украинские силовики ударили по Донецку впервые с начала суток
Вооружённые силы Украины нанесли первый артиллерийский удар по Донецку утром 30 августа. Об этом сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 5:45 — н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Ленинский район), выпущено два снаряда калибром 155 мм", — говорится в сообщении.
Как уточнил мэр Донецка Алексей Кулемзин в телеграм-канале, ВСУ ударили в Центр славянской культуры в Ленинском районе. В результате обстрела было повреждено остекление 60 окон, а также обшивка здания со стороны Вечного огня.
Вчера утром украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку. ВСУ выпустили пять снарядов "натовского" калибра в 6:30 по столице ДНР.
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