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30 августа, 04:22

На Западе сочли вызовом совместные военные учения России и Китая

Tagesspiegel: США и ЕС обеспокоены усилением военного сотрудничества России и Китая

Усиление военного сотрудничества России и Китая беспокоит Евросоюз и Соединённые Штаты. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel на фоне предстоящих стратегических международных учений "Восток-2022".

Издание опросило экспертов, и они говорят о том, что усиление военного сотрудничества России и Китая становится вызовом нынешнему мировому порядку.

"Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом", — заявила газете эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

С ней согласна Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. Она тоже говорит о вызове Западу, о намерении Китая и России распространить свои идеи глобального устройства. Эксперт Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер добавляет, что Москва и Пекин "бросают вызов мировому порядку, где главные — США".

Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными

Минобороны назвало учения "Восток-2022" сугубо оборонительными

Учения пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Участие в них примет более 50 тысяч человек.

Лайф рассказывал, что Япония тоже заявила об обеспокоенности в связи с этими манёврами. Она по дипломатическим каналам выразила российской стороне протест.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Андрей Григорьев

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