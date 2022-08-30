На Западе сочли вызовом совместные военные учения России и Китая

Усиление военного сотрудничества России и Китая беспокоит Евросоюз и Соединённые Штаты. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel на фоне предстоящих стратегических международных учений "Восток-2022".

Издание опросило экспертов, и они говорят о том, что усиление военного сотрудничества России и Китая становится вызовом нынешнему мировому порядку.

"Если Китай и Россия заключат союз между собой, то это станет геостратегическим вызовом", — заявила газете эксперт по безопасности в Европейском совете по международным отношениям в Лондоне Ульрике Франке.

С ней согласна Елена Легарада из Института изучения Китая Фонда Меркатора. Она тоже говорит о вызове Западу, о намерении Китая и России распространить свои идеи глобального устройства. Эксперт Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер добавляет, что Москва и Пекин "бросают вызов мировому порядку, где главные — США".

Учения пройдут с 1 по 7 сентября на полигонах Восточного военного округа "Бурдуны", "Горячие Ключи", "Князе-Волконский", "Лагунное", "Сергеевский", "Телемба", "Успеновский", а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Участие в них примет более 50 тысяч человек.