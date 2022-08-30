Компании США стали осваивать лазейку в обход антироссийских санкций

Американские компании, которые покинули Россию из-за конфликта на Украине, теперь ищут способы тайно торговать с РФ через Турцию. Об этом пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецком бизнесе.

"Американские компании, которые ушли из России из-за войны, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введённые Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определённую комиссию", — говорится в публикации.

Турецкие бизнесмены рассказали журналистам, что в последние месяцы таких предложений появляется всё больше. Некоторые компании США для покупки российских товаров используют сразу двух посредников — Турцию и ОАЭ.

"Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке", — поясняет газета.

Так к американским покупателям попадает из России нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы, зерно, железо и сталь, удобрения и так далее.