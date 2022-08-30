"Нормально, Григорий!": Захарова словами Жванецкого высказалась о немецком консуле-гее
Захарова прокомментировала отъезд из Бразилии консула ФРГ, обвинённого в убийстве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что обвинённый в убийстве супруга немецкий консул-гей Уве Герберт Хан вернулся в Германию.
"Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают", — иронично заметила Захарова в своём Telegram-канале.
В публикации дипломат привела текст о консуле, которого власти Рио-де-Жанейро обвинили в убийстве мужа. Захарова отметила, что теперь же консул-ей находится в Германии, где "как раз Шольц обьявил о легализации наркотиков".
"Нормально, Григорий! Отлично, Константин!" — резюмировала свой пост представитель российского МИД словами Михаила Жванецкого.
Ранее Лайф писал, что обвинённый в расправе над мужем консул-гей сбежал на родину в Германию. Три дня назад германский дипломат смог покинуть страну без каких-либо ограничений, несмотря на дело по факту смерти его супруга — бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоты.
Telegram-канал / МИД России