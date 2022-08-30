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30 августа, 03:24

"Нормально, Григорий!": Захарова словами Жванецкого высказалась о немецком консуле-гее

Захарова прокомментировала отъезд из Бразилии консула ФРГ, обвинённого в убийстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что обвинённый в убийстве супруга немецкий консул-гей Уве Герберт Хан вернулся в Германию.

"Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают", — иронично заметила Захарова в своём Telegram-канале.

В публикации дипломат привела текст о консуле, которого власти Рио-де-Жанейро обвинили в убийстве мужа. Захарова отметила, что теперь же консул-ей находится в Германии, где "как раз Шольц обьявил о легализации наркотиков".

"Нормально, Григорий! Отлично, Константин!" — резюмировала свой пост представитель российского МИД словами Михаила Жванецкого.

Немецкого консула, подозреваемого в убийстве супруга-гея, выпустили на свободу

Немецкого консула, подозреваемого в убийстве супруга-гея, выпустили на свободу

Ранее Лайф писал, что обвинённый в расправе над мужем консул-гей сбежал на родину в Германию. Три дня назад германский дипломат смог покинуть страну без каких-либо ограничений, несмотря на дело по факту смерти его супруга — бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоты.

Обложка ©

Telegram-канал / МИД России

Арина Родионова

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