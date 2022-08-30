СМИ узнали, что может сделать Трасс в энергетике при избрании её премьером
The Times: Трасс может разрешить бурение для добычи газа и нефти в Северном море
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, имеющая шансы стать премьером, в случае успеха намерена одобрить выдачу лицензий на бурение в Северном море. Политик хочет, чтобы там добывали больше нефти и газа для обеспечения энергобезопасности королевства. Об этом пишет The Times.
Как отмечает газета, это может стать одним из первых решений Трасс на посту премьера. Она может выдать не менее 130 подобных лицензий — на бурение и изучение месторождений. Вместе с тем эксперты считают маловероятным, что за счёт этого удастся снизить цены на энергоресурсы в стране.
Ранее Лайф рассказывал, что британцев решили поощрять за сэкономленную энергию. Так, с конца осени компания National Grid готова выплачивать до 6 фунтов (7 долларов) за каждый сэкономленный киловатт-час. Например, за отказ от использования стиральных машин и игровых консолей в самый загруженный период дня — с 17:00 до 20:00.
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN