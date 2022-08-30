СМИ узнали, что может сделать Трасс в энергетике при избрании её премьером

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, имеющая шансы стать премьером, в случае успеха намерена одобрить выдачу лицензий на бурение в Северном море. Политик хочет, чтобы там добывали больше нефти и газа для обеспечения энергобезопасности королевства. Об этом пишет The Times.

Как отмечает газета, это может стать одним из первых решений Трасс на посту премьера. Она может выдать не менее 130 подобных лицензий — на бурение и изучение месторождений. Вместе с тем эксперты считают маловероятным, что за счёт этого удастся снизить цены на энергоресурсы в стране.