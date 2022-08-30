Экипажам разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа иногда приходится выполнять по пять боевых вылетов в день. В ходе военной "Операции Z" на Украине лётчики получают много задач по уничтожению вражеских колонн, опорных пунктов.

Штурман Ка-52 рассказывает о боевых вылетах на Украине. Видео © Минобороны РФ

Бывает так, что при выполнении удара системы вертолёта сообщают об облучении: в него запущена ракета. Штурман одного из Ка-52 признался: в такие моменты страха у него нет, экипаж привычно выполняет боевую задачу.

"Надо наносить удар — и сразу облучение. Сразу смотрим, откуда облучение, откуда летит ракета. Выполняем тактический манёвр. Уже не в первый раз. Я, как штурман, сразу смотрю на направление удара, подсказываю командиру — отворот и высоту. Страха нет", — рассказал член экипажа Ка-52 на видео, которое публикует Минобороны РФ.

Он также поделился рассказом о том, что недавно было неожиданное наступление противника. Лётчикам поставили задачу уничтожить опорный пункт. Там завязался бой, в вертолёт были запущены ракеты. Однако российские военные единой группировкой подавили наступление.