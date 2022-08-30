Врачи заметили разницу в том, как дети стали болеть ковидом

Дети стали чаще заражаться ковидом, однако у маленьких болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно, или как ОРВИ. При "омикроне" не отмечается и случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше встречался достаточно часто. Об этом заявил академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Мы заметили ещё один позитивный момент применительно к детям — при "омикроне" пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто", — сказал Горелов РИА "Новости".

Медик уточнил, что с 10-11% от всех заболевших коронавирусом в 2020-2021 годах, доля детей выросла до 18%. Таким образом, дети стали чаще вовлекаться в эпидпроцесс. А вот постковидный синдром встречается у детей с той же частотой, что и раньше, отметил Горелов. Примерно у 30% детей один-два симптома остаются. На первый план выходят сейчас по словам врача, жалобы, связанные с когнитивными нарушениями, в том числе слабость, разбитость, рассеянность внимания и туман в голове.