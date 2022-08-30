Россиян предупредили о малоизвестном последствии ковида

У переболевших ковидом, в том числе штаммом "Омикрон", может развиваться артрит. Об этом рассказала терапевт, ревматолог, кандидат медицинских наук Галина Слободина. Как отметила она, у кого это заболевание протекало в лёгком ключе, без выраженной симптоматики, после коронавируса наблюдается повышение всех параметров иммунной активности.

"То есть заболевание начинает обретать более агрессивный характер. А у тех, у кого его никогда не было, но оно могло протекать в скрытой форме или была какая-то генетическая предрасположенность, ревматоидный артрит может проявиться впервые", — объяснила Слободина в интервью порталу Ura.ru.

Врач добавила, что после CoViD-19 у людей, страдающих хроническим воспалительным заболеванием суставов, возникают дополнительные проблемы в этих органах. Она отметила, что ковидный вирус так меняет всю иммунную систему человека, что она становится очень уязвима, особенно в хронических очагах инфекций, нарушениях нейроэндокринных связей. Поэтому в последнее время после коронавируса у пациентов с такой клиникой наблюдаются совершенно не характерные для них иммунологические показатели крови, которые больше походят даже на перекрёстный синдром.

"Это когда у одного и того же человека наблюдается несколько сопутствующих ревматологических заболеваний. Ревматоидный артрит — это само по себе аутоиммунное системное заболевание, оно уже поражает практически все органы и ткани. Это те же анемии и выпадение волос. И ковид провоцирует все эти проявления", — отметила Слободина.