Стали известны новые планы Байдена насчёт Тайваня
Politico: Байден попросит у Конгресса $1,1 миллиарда на вооружение Тайваня
Президент США Джо Байден намерен попросить у Конгресса $1,1 миллиарда на закупку вооружения для Тайваня. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на три источника.
По данным издания, проект сделки предполагает среди прочего поставку Тайбэю 60 противокорабельных ракет и около 100 ракет класса "воздух – воздух". В публикации не уточняется, когда Байден обратится к Конгрессу с таким запросом.
Как сообщал Лайф, в августе в течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Администрация США после этого заверила Пекин в приверженности политике "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимала решения сама.
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