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29 августа, 23:27

Стали известны новые планы Байдена насчёт Тайваня

Politico: Байден попросит у Конгресса $1,1 миллиарда на вооружение Тайваня

Президент США Джо Байден намерен попросить у Конгресса $1,1 миллиарда на закупку вооружения для Тайваня. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на три источника.

По данным издания, проект сделки предполагает среди прочего поставку Тайбэю 60 противокорабельных ракет и около 100 ракет класса "воздух – воздух". В публикации не уточняется, когда Байден обратится к Конгрессу с таким запросом.

Китай сделал громкое заявление из-за нового визита сенатора США на Тайвань

Китай сделал громкое заявление из-за нового визита сенатора США на Тайвань

Как сообщал Лайф, в августе в течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Администрация США после этого заверила Пекин в приверженности политике "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимала решения сама.

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Flickr / whitehouse

Андрей Григорьев

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