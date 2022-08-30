"Платить нужно именно вам": Россия отказалась "раскошелиться на восстановление Афганистана"

Россия призывает США вернуть Афганистану украденные у этой страны деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Афганистану. Он обратился с такими словами к американской коллеге Линде Томас-Гринфилд, которая заявила, что Россия якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.

"Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана. Дескать, платят за всё только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух", — заметил Небензя на встрече.

Он признался, что поражён циничностью заявления представителя США. Небензя напомнил, что США призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой фактически была уничтожена ими за 20 лет.

"Нет, господа наши западные бывшие партнёры, платить за свои ошибки нужно именно вам, — сказал дипломат. — А для начала нужно вернуть афганскому народу украденные у него деньги".