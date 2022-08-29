Майк Помпео: Байден создал угрозу США решением о выводе войск из Афганистана

Американский президент Джо Байден решением вывести войска из Афганистана в 2021 году создал угрозу террора внутри Соединённых Штатов. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в эфире радио Cats Roundtable. Более того, подобные действия Байдена могут привести и к повторению теракта 11 сентября 2001 года, отметил он.

"Прошёл уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. 13 американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолёты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны", — сказал Помпео.

Ранее конгрессмен Брайан Маст обвинил Байдена в предательстве ветеранов США, воевавших в Афганистане. Он с горечью заметил, что в 2010 году потерял ноги в Кандагаре, а спустя 11 лет ему пришлось наблюдать, как боевики "Талибана"* маршируют по тому же месту с американской военной техникой.

Лайф напоминает, что год назад, 15 августа 2021-го, боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны.