Британцев призвали не гнушаться переработанных сточных вод из-за засухи

Британцы не должны гнушаться потреблять переработанные сточные воды, а также обязаны отказаться от мытья машин и полива газонов на фоне нехватки воды в стране из-за засухи. С таким призывом выступил глава Агентства по охране окружающей среды Соединённого Королевства Джеймс Беван.

"Нет смысла использовать её для мытья машины или полива газона. Мы должны быть менее брезгливы в отношении того, откуда берётся наша питьевая вода. Частью решения будет переработка воды, полученной в результате очистки сточных вод, и её превращение вновь в питьевую воду — совершенно безопасную и здоровую, но не ту, о чём многие мечтают", — сказал он.

По словам Бевана, каждый британец может внести вклад в борьбу с засухой: принимать душ, а не ванну, использовать посудомоечные и стиральные машины, только когда они полностью загружены, выключать воду при чистке зубов, не пользоваться шлангом.

"Мое самое любимое (хотя это может быть просто лень): не мойте машину, а если и делаете это, то пользуйтесь ведром и губкой, а не шлангом, даже если там, где вы находитесь, нет запрета на шланги", — отметил глава Агентства по охране окружающей среды Соединённого Королевства.