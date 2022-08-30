Российский министр предложил стране "встать на путь по канонам Сунь Цзы"

России при повороте на Восток нужно пойти восточным путём — по канонам философа, автора трактата о военной стратегии "Искусство войны" Сунь Цзы, который жил в Древнем Китае. Так считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Битва такого масштаба, как битва за технологии, не может быть выиграна в лоб — взять у Китая всё, чего нам не хватает, или быстрее других изобрести квантовый компьютер. Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передаёт следующему верный пас", — написал Чекунков в статье для РБК.

Разворот на Восток должен происходить не просто за счёт смены партнёров, а за счёт изменения парадигмы, считает он. Министр предложил существенно нарастить объём инвестиций и, если нужно, увеличить размер долга в экономике. Также, по его мнению, поможет форсированное развитие ресурсной базы Дальнего Востока и Арктики и создание новых транспортных коридоров, прежде всего Северного морского пути. Главным же вектором для победы именно в технологическом развитии глава министерства назвал инвестиции в образование. Деньги, заработанные от беспрецедентно высоких цен на природные ресурсы, можно заложить в базу на десятилетия для подготовки "людей будущего", заключил министр.