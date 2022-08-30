Стали известны подробности о новых коротких рейсах в Сочи и Турцию

Авиакомпании получат возможность использовать спрямлённый коридор для коротких рейсов в Сочи и Турцию. По нему будут пропускать не более 15 самолётов в час в каждую сторону. Об этом информирует РБК со ссылкой на источник в трёх авиакомпаниях.

Сообщается, что коридором могут воспользоваться только авиакомпании, которые выполняют рейсы из Москвы в Сочи и аэропорты Турции, а также обратно. Рейсы сверх этого лимита будут проходить по прежней схеме. Это касается и полётов в другие пункты назначения. Они будут осуществляться через воздушное пространство Казахстана.