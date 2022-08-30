Пальба, пожары и крики: В Багдаде идут ожесточённые столкновения
"Аль-Арабия": Ожесточённые вооружённые столкновения начались у парламента Ирака
У здания парламента Ирака, расположенного в "зелёной зоне" Багдада, идут ожесточённые вооружённые столкновения. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Вооружённые столкновения около парламента Ирака. Видео © Twitter / OsamaFleyeh / BabakTaghvaee / zertux6 / TheBedouinPoet / Afshin_Ismaeli / MPANKRT / thestevennabil
По информации канала, применяется стрелковое оружие. Также, как отмечает СМИ, в "зелёной зоне" слышны звуки разрывающихся мин, запущенных из миномётов. В соцсетях появляется видео со звуками беспорядочной пальбы в городе. Люди бегают, кричат. Видна стрельба трассирующими пулями над зданиями.
"Это был шокирующий момент, когда сотни разъярённых демонстрантов ворвались в правительственный дворец Ирака после нескольких месяцев политических беспорядков. Насилие вспыхнуло в столице Багдаде в понедельник после того, как бунтовщики снесли ворота республиканского дворца и ворвались в здание", — пишет The Sun.
Объединённое оперативное командование призвало протестующих немедленно покинуть этот район и проявлять максимальную сдержанность во избежание столкновений и кровопролития. Они указали на то, что продолжают нести ответственность по защите государственных учреждений, дипломатических миссий, а также государственной и частной собственности.
Как рассказывал Лайф, 27 июля сторонники ас-Садра ворвались в здание парламента в Багдаде. При этом демонстранты пытались нанести как можно больше ущерба. Своим нападением они выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. А 31 июля демонстранты устроили лагерную забастовку в парламенте. 29 августа сторонники ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде.
Twitter / OsamaFleyeh