Пальба, пожары и крики: В Багдаде идут ожесточённые столкновения

У здания парламента Ирака, расположенного в "зелёной зоне" Багдада, идут ожесточённые вооружённые столкновения. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Вооружённые столкновения около парламента Ирака. Видео © Twitter / OsamaFleyeh / BabakTaghvaee / zertux6 / TheBedouinPoet / Afshin_Ismaeli / MPANKRT / thestevennabil

По информации канала, применяется стрелковое оружие. Также, как отмечает СМИ, в "зелёной зоне" слышны звуки разрывающихся мин, запущенных из миномётов. В соцсетях появляется видео со звуками беспорядочной пальбы в городе. Люди бегают, кричат. Видна стрельба трассирующими пулями над зданиями.

"Это был шокирующий момент, когда сотни разъярённых демонстрантов ворвались в правительственный дворец Ирака после нескольких месяцев политических беспорядков. Насилие вспыхнуло в столице Багдаде в понедельник после того, как бунтовщики снесли ворота республиканского дворца и ворвались в здание", — пишет The Sun.