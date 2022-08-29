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29 августа, 20:51

На Украине попросили IKEA вернуться

Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании вернуться на Украину

IKEA и другие шведские компании должны возобновить деятельность на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине. Например, Scania Group уже наращивает деятельность", — написал Кулеба в "Твиттере".

Глава МИД Украины считает, что остальные производители должны последовать примеру Scania Group. При этом Кулеба напомнил IKEA, что "после 24 февраля у компании осталось шесть украинских фабрик" на территории страны.

"Время вернуться", — написал Кулеба.

Кулеба попытался припугнуть европейцев российскими туристами

Кулеба попытался припугнуть европейцев российскими туристами

Ранее Лайф писал, что IKEA начала массовые увольнения и раздала сотрудникам в РФ "золотые парашюты". Шведский производитель мебели уволит к 1 сентября 15 тысяч российских сотрудников. Работникам уже выплатили денежные пособия и раздали в качестве прощальных подарков фирменную продукцию со скидкой.

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ТАСС / АР / Andrew Kravchenko

Арина Родионова

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