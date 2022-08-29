На Украине попросили IKEA вернуться
Кулеба призвал IKEA и другие шведские компании вернуться на Украину
IKEA и другие шведские компании должны возобновить деятельность на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине. Например, Scania Group уже наращивает деятельность", — написал Кулеба в "Твиттере".
Глава МИД Украины считает, что остальные производители должны последовать примеру Scania Group. При этом Кулеба напомнил IKEA, что "после 24 февраля у компании осталось шесть украинских фабрик" на территории страны.
"Время вернуться", — написал Кулеба.
Ранее Лайф писал, что IKEA начала массовые увольнения и раздала сотрудникам в РФ "золотые парашюты". Шведский производитель мебели уволит к 1 сентября 15 тысяч российских сотрудников. Работникам уже выплатили денежные пособия и раздали в качестве прощальных подарков фирменную продукцию со скидкой.
ТАСС / АР / Andrew Kravchenko