На Украине попросили IKEA вернуться

IKEA и другие шведские компании должны возобновить деятельность на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Я призываю шведские компании активно изучить и возобновить деятельность на Украине. Например, Scania Group уже наращивает деятельность", — написал Кулеба в "Твиттере".

Глава МИД Украины считает, что остальные производители должны последовать примеру Scania Group. При этом Кулеба напомнил IKEA, что "после 24 февраля у компании осталось шесть украинских фабрик" на территории страны.

"Время вернуться", — написал Кулеба.