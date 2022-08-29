Дуров заявил о "массовой зачистке" в Telegram

Все общедоступные адреса каналов в Telegram, которые не использовались в течение года, удалены. Таковых было около 70% от всех занятых названий, они принадлежали киберсквоттерам из Ирана. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

"В середине августа мы удалили все общедоступные адреса Telegram, связанные с каналами, которые были пустыми или неактивными в течение последнего года", — отметил Дуров в своём канале.

Дуров назвал такие неактивные каналы "кладбищем мёртвых имён", мешающим пользователям при поиске. Те, кто хотел получить эти зарезервированные адреса, часто не получали ответа или оказывались обманутыми, добавил основатель мессенджера. Он также заявил, что планирует постепенно вернуть 99% отозванных адресов в публичное пользование: на этот раз они будут снабжены "алгоритмическими и геолокационными ограничениями".

Наиболее редкие короткие адреса будут разыграны на аукционе, и те, кто купит эти ссылки, "будут мотивированы использовать их по назначению и приносить пользу пользователям оригинальным контентом, размещённым на узнаваемых адресах".