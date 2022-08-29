США признали, что по району Запорожской АЭС могут стрелять ВСУ

Министерство обороны США допускает, что украинские военные ведут огонь по территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил представитель военного командования США на брифинге.

"Я не хочу сказать, что украинцы также не вели огня поблизости, потому что считаю, что, вероятно, они вели, но в значительном числе случаев в ответ на огонь со стороны русских, которые стреляют из этих мест", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

По его мнению, власти Украины знают о возможных последствиях боевых действий у атомной электростанции и стараются минимизировать риски. По этому поводу были консультации с Вашингтоном.

Нужно отметить, что прежде власти США отказывались конкретизировать, кто, по их мнению, стреляет по станции.