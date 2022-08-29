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29 августа, 19:50

Объявил головку имам, чьи сторонники устроили протесты в Ираке

В Ираке имам ас-Садр объявил голодовку

<p>Имам Муктада ас-Садр. Фото © ТАСС / EPA / KHIDER ABBAS</p>

Имам Муктада ас-Садр. Фото © ТАСС / EPA / KHIDER ABBAS

В Ираке влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр объявил голодовку. Он не намерен принимать пищу до тех пор, пока в стране не будет прекращено насилие. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

Премьер-министр Мустафа аль-Казыми обратился за помощью к ас-Садру. Он попросил, чтобы имам сказал своим сторонникам покинуть захваченные ими здания госучреждений. Ас-Садр пока на это публично никак не ответил.

Al Jazeera: Премьер Ирака повысил боеготовность сил безопасности в Багдаде

Al Jazeera: Премьер Ирака повысил боеготовность сил безопасности в Багдаде

Как рассказывал Лайф, 27 июля сторонники ас-Садра ворвались в здание парламента в Багдаде. При этом демонстранты пытались нанести как можно больше ущерба. Своим нападением они выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. А 31 июля демонстранты устроили лагерную забастовку в парламенте. Сегодня же, 29 августа, сторонники ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде.

Андрей Григорьев

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