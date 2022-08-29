Трамп предложил новые выборы или просто признать его президентом

Бывший президент США Дональд Трамп призвал немедленно признать прошедшими с нарушениями выборы главы государства, состоявшиеся в 2020 году. С таким предложением он обратился через пост в своей социальной сети Truth Social.

Как написал политик, теперь ему "стало окончательно ясно", что ФБР похоронило историю с публикацией материалов из ноутбука Хантера Байдена. Якобы если они бы этого не сделали, то "Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году".

"Это огромный обман и вмешательство в выборы на уровне, никогда не виданном в нашей стране. Решение — объявить настоящего победителя или как минимум объявить выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые выборы!" — призвал Трамп.

Ранее Лайф сообщал, что ФБР в ходе обыска изъяло из поместья Трампа секретные документы. В прилагающихся к ордеру материалах утверждается, что у Трампа, в частности, были документы под грифом "совершенно секретно", а на одном из документов есть пометка, которая говорит о том, что он как-то связан с президентом Франции.