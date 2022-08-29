Экс-мэр Архангельска арестован на 15 суток по делу о "мажорном" автопробеге

Бывший мэр Архангельска Александр Донской получил 15 суток административного ареста за нарушение порядка при организации несанкционированного автопробега в Москве в минувшее воскресенье. Об этом сообщили в Таганском суде.

Александр Донской комментирует решение суда о его аресте на 15 суток. Видео © SHOT

"Назначить Донскому административное наказание в виде 15 суток ареста", — постановил судья.

Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано. Сам же Донской продолжает настаивать, что в пробеге на дорогих иномарках участвовать не собирался, в момент задержания ждал такси, чтобы поехать на православную выставку.

"15 суток просто за то, что вышел на улицу, собрался на работу, собрался на православную выставку, вызвал такси и сидел в кафе", — сетует Александр на видео, которое публикует телеграм-канал SHOT.

Как рассказывал Лайф, после того, как Донского задержали за участие в незаконных гонках на спорткарах в Москве, он жаловался, что задержанным не дали воды. 15 якобы невиновных человек не понимали, что происходит. Позднее он добавил, что стал самой настоящей жертвой сложившихся против него обстоятельств.