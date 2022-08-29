Дети сожгли макет РСЗО "Град" в Воронежской области

В Воробьёвском районе Воронежской области дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град". Они проникли через нижний люк — отверстие под коробку передач — в кабину макета боевого автомобиля и устроили там пожар. Возгорание ликвидировали спасатели.

"В результате неосторожного обращения с огнём в кабине загорелась обшивка сидений, площадь возгорания составила два квадратных метра", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели оперативно потушили пожар, дети не пострадали. Макет "Града" в ближайшие дни местные власти планируют восстановить.