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29 августа, 18:47

Дети сожгли макет РСЗО "Град" в Воронежской области

<p>Дети сожгли макет РСЗО "Град" в Воронежской области. Обложка © <a href="https://36.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4827236" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Воронежской области</a></p>

Дети сожгли макет РСЗО "Град" в Воронежской области. Обложка © ГУ МЧС РФ по Воронежской области

В Воробьёвском районе Воронежской области дети шести и семи лет сожгли макет РСЗО "Град". Они проникли через нижний люк — отверстие под коробку передач — в кабину макета боевого автомобиля и устроили там пожар. Возгорание ликвидировали спасатели.

"В результате неосторожного обращения с огнём в кабине загорелась обшивка сидений, площадь возгорания составила два квадратных метра", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Спасатели оперативно потушили пожар, дети не пострадали. Макет "Града" в ближайшие дни местные власти планируют восстановить.

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Арина Родионова

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