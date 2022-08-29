Правительство РФ разрешило S7 вернуть Турции два боинга 737-8 MAX

Правительство РФ разрешило российской авиакомпании S7 вывезти из страны два самолёта Boeing 737-8 МАХ. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы кабмина РФ Михаила Мишустина от 27 августа.

"Разрешить ООО "Глобус" вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению", — сообщается в документе.

В распоряжении уточняется, что вывоз может быть осуществлён до 31 декабря 2022 года включительно. Контролировать процесс передачи воздушных судов Мишустин поручил Федеральной таможенной службе.