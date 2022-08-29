Правительство РФ разрешило S7 вернуть Турции два боинга 737-8 MAX
Правительство РФ разрешило российской авиакомпании S7 вывезти из страны два самолёта Boeing 737-8 МАХ. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы кабмина РФ Михаила Мишустина от 27 августа.
"Разрешить ООО "Глобус" вывоз за пределы территории РФ в Турецкую Республику товаров по перечню согласно приложению", — сообщается в документе.
В распоряжении уточняется, что вывоз может быть осуществлён до 31 декабря 2022 года включительно. Контролировать процесс передачи воздушных судов Мишустин поручил Федеральной таможенной службе.
Ранее Лайф писал, что авиакомпаниям могут разрешить выполнять спрямлённые перелёты в Сочи с 30 августа. Благодаря такому решению самолёты способны значительно уменьшить время полёта. Ожидается, что некоторые рейсы сократятся примерно на полчаса.