Власти США заявили о необходимости временного отключения реакторов на Запорожской АЭС

Власти Соединённых Штатов Америки убеждены в необходимости временного отключения реакторов на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби.

"Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе", — сказал он.

Кёрби также отметил, что США поддерживают миссию экспертов МАГАТЭ на станцию. Он подчеркнул, что Россия обязана обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ на АЭС независимым инспекторам. Кроме того, Кирби заявил, что Москва должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг объекта.