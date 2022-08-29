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29 августа, 18:07

Власти США заявили о необходимости временного отключения реакторов на Запорожской АЭС

Власти Соединённых Штатов Америки убеждены в необходимости временного отключения реакторов на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби.

"Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе", — сказал он.

Кёрби также отметил, что США поддерживают миссию экспертов МАГАТЭ на станцию. Он подчеркнул, что Россия обязана обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ на АЭС независимым инспекторам. Кроме того, Кирби заявил, что Москва должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг объекта.

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Ранее Лайф писал, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с директором организации Рафаэлем Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. В ведомстве уточнили, что миссия внесёт ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ему ущербе.

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ТАСС / АР

Никита Осипов

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