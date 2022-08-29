Власти США заявили о необходимости временного отключения реакторов на Запорожской АЭС
Власти Соединённых Штатов Америки убеждены в необходимости временного отключения реакторов на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кёрби.
"Мы продолжаем считать, что контролируемое отключение ядерных реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действий в краткосрочной перспективе", — сказал он.
Кёрби также отметил, что США поддерживают миссию экспертов МАГАТЭ на станцию. Он подчеркнул, что Россия обязана обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ на АЭС независимым инспекторам. Кроме того, Кирби заявил, что Москва должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг объекта.
Ранее Лайф писал, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с директором организации Рафаэлем Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. В ведомстве уточнили, что миссия внесёт ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ему ущербе.
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ТАСС / АР