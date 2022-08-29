Кадыров объявил об отправке новой группы добровольцев из Чечни на Украину
Новая группа добровольцев из Чеченской Республики отправляется в зону проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
"На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны — добровольцы, которые имеют жёсткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма", — написал он.
Все добровольцы прошли курс ускоренной тактической и огневой подготовки, отметил Кадыров. Глава ЧР также пожелал военнослужащим успешного выполнения задач, поставленных руководством, и скорейшего возвращения домой.
"Пусть их мужество, отвага и героизм принесут победу России и Донбассу", — заключил Кадыров.
Двумя неделями ранее на Украину в рамках спецоперации отправились чеченские военные, также прошедшие подготовку в Российском университете спецназа. По словам Кадырова, они решили встать на этот героический путь не ради выгоды или славы, а ради свободы братского народа.
ТАСС / Афонина Елена