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Опубликовано 29 августа 2022, 17:53
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Кадыров объявил об отправке новой группы добровольцев из Чечни на Украину

Новая группа добровольцев из Чеченской Республики отправляется в зону проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны — добровольцы, которые имеют жёсткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма", — написал он.

Все добровольцы прошли курс ускоренной тактической и огневой подготовки, отметил Кадыров. Глава ЧР также пожелал военнослужащим успешного выполнения задач, поставленных руководством, и скорейшего возвращения домой.

"Пусть их мужество, отвага и героизм принесут победу России и Донбассу", — заключил Кадыров.

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Двумя неделями ранее на Украину в рамках спецоперации отправились чеченские военные, также прошедшие подготовку в Российском университете спецназа. По словам Кадырова, они решили встать на этот героический путь не ради выгоды или славы, а ради свободы братского народа.

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ТАСС / Афонина Елена

Ирина Фальке
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