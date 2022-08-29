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29 августа, 17:43

Посольство РФ в Британии опровергло сообщение о российских минах в Чёрном море

Посольство РФ в Британии опровергло сообщение о российских минах в Чёрном море. Об этом свидетельствует заявление на сайте диппредставительства.

"Обратили внимание на пресс-релиз Минобороны Британии о предстоящей передаче украинской стороне шести автономных подводных аппаратов "для обнаружения российских мин вблизи берегов Украины". В этом же сообщении прямо заявляется, что "попытки экспорта украинского продовольствия оказались под угрозой из-за мин, установленных российскими войсками". Такая подача, на наш взгляд, преднамеренно искажает действительность", — сказано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что вывоз зерна из контролируемых Украиной портов Одессы, Черноморска и Южного был затруднён из-за установленных ВМС Незалежной в прилегающей акватории мин якобы для защиты от высадки морского десанта. В диппредставительстве напомнили, что в марте в России сообщали о наличии вблизи гаваней 420 взрывных устройств.

Известны также случаи дрейфа таких боеприпасов в другие районы Чёрного моря, это создаёт угрозу судоходству, подчёркивается в заявлении. В посольстве призвали Министерство обороны Великобритании тщательнее проверять поступающую информацию и избегать голословных обвинений.

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Ранее Лайф писал, что Великобритания намерена передать Украине шесть подводных беспилотников для обнаружения мин. Об этом сообщили в Минобороны Соединённого Королевства, отметив, что десятки бойцов ВСУ пройдут обучение по управлению аппаратом, первая группа уже приступила к тренировкам.

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Wikipedia

Никита Осипов

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