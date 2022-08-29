В США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому из-за дефицита средств

В США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому из-за нехватки финансирования. Об этом сказано в заявлении на правительственном сайте.

"Приём заказов по этой программе будет приостановлен 2 сентября, потому что Конгресс не обеспечил дополнительное финансирование на восполнение национальных запасов тестов", — говорится в сообщении.

Отметим, что граждане США могли бесплатно заказывать тесты в Сети. По данным телеканала CNN, власти планируют сберечь необходимые для них реагенты в преддверии возможного осеннего всплеска заболеваемости.