В США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому из-за дефицита средств
В США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому из-за нехватки финансирования. Об этом сказано в заявлении на правительственном сайте.
"Приём заказов по этой программе будет приостановлен 2 сентября, потому что Конгресс не обеспечил дополнительное финансирование на восполнение национальных запасов тестов", — говорится в сообщении.
Отметим, что граждане США могли бесплатно заказывать тесты в Сети. По данным телеканала CNN, власти планируют сберечь необходимые для них реагенты в преддверии возможного осеннего всплеска заболеваемости.
Ранее Лайф писал, что с начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Об этом заявил вирусолог Анатолий Альтштейн, подчеркнув, что сейчас данный показатель находится на уровне 0,33%.
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