Россияне Блинов и Тимофеева оказались фигурантами одного дела о доступе к гостайне
Россиянин Дмитрий Блинов и его подельница Светлана Тимофеева оказались фигурантами одного уголовного дела о незаконном доступе к гостайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Блинов и Тимофеева проходят обвиняемыми в рамках расследования одного уголовного дела о незаконном получении группой лиц сведений, составляющих государственную тайну", — сообщили в органах.
Напомним, в понедельник Мещанский суд Москвы арестовал гражданина РФ Дмитрия Блинова, также известно, что 25-го числа Светлана Тимофеева на два месяца была заключена под стражу заочно. По данным Минобороны Албании, 20 августа двое россиян и украинец были задержаны при проникновении на военное предприятие в Грамши.
Новости
Потеряли более 560 бойцов: Попытка наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном с треском провалилась
сегодня в 17:26
В США прекратят бесплатное тестирование на коронавирус на дому из-за дефицита средств
сегодня в 17:16
Майк Помпео: Байден создал угрозу США решением о выводе войск из Афганистана
сегодня в 17:12