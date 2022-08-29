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29 августа, 17:33

Россияне Блинов и Тимофеева оказались фигурантами одного дела о доступе к гостайне

Россиянин Дмитрий Блинов и его подельница Светлана Тимофеева оказались фигурантами одного уголовного дела о незаконном доступе к гостайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Блинов и Тимофеева проходят обвиняемыми в рамках расследования одного уголовного дела о незаконном получении группой лиц сведений, составляющих государственную тайну", — сообщили в органах.

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Напомним, в понедельник Мещанский суд Москвы арестовал гражданина РФ Дмитрия Блинова, также известно, что 25-го числа Светлана Тимофеева на два месяца была заключена под стражу заочно. По данным Минобороны Албании, 20 августа двое россиян и украинец были задержаны при проникновении на военное предприятие в Грамши.

Обложка ©

Flickr

Ирина Фальке

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