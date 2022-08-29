Россияне Блинов и Тимофеева оказались фигурантами одного дела о доступе к гостайне

Россиянин Дмитрий Блинов и его подельница Светлана Тимофеева оказались фигурантами одного уголовного дела о незаконном доступе к гостайне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Блинов и Тимофеева проходят обвиняемыми в рамках расследования одного уголовного дела о незаконном получении группой лиц сведений, составляющих государственную тайну", — сообщили в органах.