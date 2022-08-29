Названы признаки скорого краха Америки

Соединённым Штатам Америки грозит скорый крах, об этом говорит, в частности, политика открытых дверей для мигрантов. Такое мнение в газете The Washington Times выразил журналист Дон Федер. К другим признакам разложения США обозреватель отнёс безнаказанность преступников, "поддержку варваров под боком", демографические проблемы и элиты, которые высмеивают ценности страны.

"Цивилизация не способна к самовосстановлению. Она требует труда и воли. В Америке никто не будет ни трудиться, ни проявлять волю", — написал автор.

Федер считает, что ещё одной проблемой для США является распространение наркотиков. Журналист обвинил Пекин в экспорте фентанила в Америку, который стал основной причиной смертности граждан от 18 до 45 лет. При этом наиболее ярким признаком упадка государства автор назвал увеличение количества бездомных. Многие из них имеют психические заболевания, подчеркнул обозреватель. Журналист также отметил, что США "превратились в славную республику" и это убивает американцев.