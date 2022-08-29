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29 августа, 18:12

Минимум 10 человек погибли в ходе протестных акций в Багдаде

Al Jazeera: Число погибших в ходе протестных акций в Багдаде достигло 10

По меньшей мере 10 человек погибли, около 200 получили ранения в ходе вооружённых столкновений на протестных акциях, проходящих 29 августа в столице Ирака. Об этом сообщает Al Jazeera.

Вооружённые столкновения протестующих с иракскими силовиками в Багдаде. Видео © Twitter / @301military, @khalediskef

"Количество погибших в столкновениях в "зелёной зоне" достигло десять человек", — сообщает телеканал.

По данным издания, в числе пострадавших есть несколько сотрудников иракских силовых структур. Агентство Al Arabiya отмечает, что в Багдад вводятся подразделения регулярной армии Ирака.

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Ранее премьер Ирака повысил боеготовность сил безопасности в Багдаде. Телеканал Al Jazeera сообщал, что командование столичных сил безопасности приказало резервному составу силовых подразделений срочно вернуться в строй.

Обложка ©

Twitter / @Tammuz_Intel

Ирина Фальке

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