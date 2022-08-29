Минимум 10 человек погибли в ходе протестных акций в Багдаде
Al Jazeera: Число погибших в ходе протестных акций в Багдаде достигло 10
По меньшей мере 10 человек погибли, около 200 получили ранения в ходе вооружённых столкновений на протестных акциях, проходящих 29 августа в столице Ирака. Об этом сообщает Al Jazeera.
Вооружённые столкновения протестующих с иракскими силовиками в Багдаде. Видео © Twitter / @301military, @khalediskef
"Количество погибших в столкновениях в "зелёной зоне" достигло десять человек", — сообщает телеканал.
По данным издания, в числе пострадавших есть несколько сотрудников иракских силовых структур. Агентство Al Arabiya отмечает, что в Багдад вводятся подразделения регулярной армии Ирака.
Ранее премьер Ирака повысил боеготовность сил безопасности в Багдаде. Телеканал Al Jazeera сообщал, что командование столичных сил безопасности приказало резервному составу силовых подразделений срочно вернуться в строй.
Twitter / @Tammuz_Intel