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29 августа, 18:44

Украинские военные пытаются лишить питания жителей Андреевки

ВСУ обстреляли сельскохозяйственные постройки в посёлке Андреевка, в которых были зерновые

Вооружённые силы Украины обстреляли сельскохозяйственные постройки в посёлке Андреевка Бердянского района Запорожской области, в которых хранились зерновые. Об этом говорится в заявлении мэрии Бердянска в телеграм-канале.

"Сегодня около 19:30 украинские оккупанты ударили по сельскохозяйственным постройкам в посёлке Андреевке, в которых хранились собранные зерновые. Таким образом Украина пытается создать предпосылки для гуманитарной катастрофы и лишить людей питания", — сказано в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях сейчас уточняется. По данным ТАСС, всё произошло на окраине посёлка, где нет военных объектов.

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Ранее Лайф писал, что попытка наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном с треском провалилась. Потери противника составили более 560 военнослужащих.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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