Украинские военные пытаются лишить питания жителей Андреевки

Вооружённые силы Украины обстреляли сельскохозяйственные постройки в посёлке Андреевка Бердянского района Запорожской области, в которых хранились зерновые. Об этом говорится в заявлении мэрии Бердянска в телеграм-канале.

"Сегодня около 19:30 украинские оккупанты ударили по сельскохозяйственным постройкам в посёлке Андреевке, в которых хранились собранные зерновые. Таким образом Украина пытается создать предпосылки для гуманитарной катастрофы и лишить людей питания", — сказано в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях сейчас уточняется. По данным ТАСС, всё произошло на окраине посёлка, где нет военных объектов.