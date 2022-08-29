В текстах Oxxxymiron увидели экстремизм

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Мирона Фёдорова, который известен под псевдонимом Oxxxymiron. Как рассказали в Замоскворецком суде столицы, иск поступил туда.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, иск поступил "в интересах РФ". Административным ответчиком указан Фёдоров М.Я. Прокурор требует признать экстремистскими некие "информационные материалы, распространяемые посредством сети "Интернет".

О каких именно материалах идёт речь, не уточняется. Дата заседания пока не назначена.