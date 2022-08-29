В текстах Oxxxymiron увидели экстремизм
Прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Oxxxymiron
Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Мирона Фёдорова, который известен под псевдонимом Oxxxymiron. Как рассказали в Замоскворецком суде столицы, иск поступил туда.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, иск поступил "в интересах РФ". Административным ответчиком указан Фёдоров М.Я. Прокурор требует признать экстремистскими некие "информационные материалы, распространяемые посредством сети "Интернет".
О каких именно материалах идёт речь, не уточняется. Дата заседания пока не назначена.
Ранее Лайф рассказывал, что музыкальный критик Павел Рудченко составил перечень недружественных России артистов, назвав его позорным. В него вошёл в том числе и Oxxxymiron. Он открыто выступал против российской военной спецоперации на Украине.
ТАСС / Артём Геодакян