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29 августа, 19:20

Отец с новорождённым сыном погибли в жутком ДТП по пути из роддома

На Кубани отец с новорождённым сыном погибли в ДТП по пути из роддома

В Славянске-на-Кубани семья попала в ДТП по пути из роддома, в результате чего погибли мужчина и его новорождённый сын. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. По данным ведомства, авария произошла сегодня около 16:00 (время совпадает с московским) на 11-м километре автодороги "Славянск-на-Кубани — село Ачуево".

  • Последствия ДТП с участием новорождённого и его отца на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД
    Последствия ДТП с участием новорождённого и его отца на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД
  • Последствия ДТП с участием новорождённого и его отца на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД
    Последствия ДТП с участием новорождённого и его отца на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД
  • Последствия ДТП с участием новорождённого и его отца на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД
    Последствия ДТП с участием новорождённого и его отца на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД

Последствия ДТП с участием новорождённого и его отца на Кубани. Фото © Telegram / 23 МВД

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"По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ВАЗ 2109. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончались 30-летний водитель и его новорождённый ребёнок", — сказано в сообщении ГУ МВД.

Жена и шестилетняя дочь погибшего с попали в реанимацию Центральной районной больницы. Семья ехала домой в «Славянск-на-Кубани. Водитель "Лады Приоры" и его пассажир также были доставлены в больницу.

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Ранее Лайф писал, что молодожёны попали в жёсткое ДТП, когда ехали на банкет после росписи. Авария произошла за 15 минут до праздничного ужина.

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Telegram / 23 МВД

Никита Осипов

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