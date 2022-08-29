Отец с новорождённым сыном погибли в жутком ДТП по пути из роддома

В Славянске-на-Кубани семья попала в ДТП по пути из роддома, в результате чего погибли мужчина и его новорождённый сын. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. По данным ведомства, авария произошла сегодня около 16:00 (время совпадает с московским) на 11-м километре автодороги "Славянск-на-Кубани — село Ачуево".







"По предварительным данным, водитель "Лады Приоры" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ВАЗ 2109. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ от полученных травм скончались 30-летний водитель и его новорождённый ребёнок", — сказано в сообщении ГУ МВД.

Жена и шестилетняя дочь погибшего с попали в реанимацию Центральной районной больницы. Семья ехала домой в «Славянск-на-Кубани. Водитель "Лады Приоры" и его пассажир также были доставлены в больницу.