Молодожёны попали в жёсткое ДТП за 15 минут до банкета

Молодожёны попали в жёсткое ДТП в Новосибирской области вечером 26 августа, когда ехали на банкет после росписи. Авария произошла за 15 минут до праздничного ужина. О подробностях сообщает kp.ru. По данным издания, в результате происшествия жених вылетел из машины, сейчас он находится в коме.

Момент ДТП с молодожёнами под Новосибирском. Осторожно, жёсткие кадры. Видео © VK / АСТ-54

"На данный момент жених находится в коме под аппаратами ИВЛ. Врачи диагностировали ему ушибы обоих лёгких. Из-за этого сам дышать он не может. Также у него перелом тазобедренного сустава, разрывы внутренних органов", — рассказала знакомая супругов Валерия.

Она добавила, что невесте диагностировали травму позвоночника и черепно-мозговую травму. Также пострадала и девушка, которая ехала в машине с молодожёнами. По предварительным данным, все находились в автомобиле "Датсун" и двигались по второстепенной дороге, в то время как другое транспортное средство, "тойота", ехало по главной. Водитель авто с новоиспечённой семьёй при выезде не убедился в безопасности манёвра и выскочил под колёса.







Знакомые 24-летнего шофёра заявили, что он не может объяснить, почему не заметил несущуюся машину. При этом некоторые уже осудили его и потребовали провести экспертизу, чтобы понять, был ли он пьян в момент ДТП. В полиции отметили, что признаков алкогольного опьянения не обнаружено. В ведомстве также рассказали, что "тойотой" управлял 25-летний водитель.

Сам момент ДТП попал на кадры с видеорегистратора из "тойоты". На них видно, что "датсун", не сбавляя скорость, выезжает на трассу наперерез авто. В результате машина влетает в бок другого транспортного средства, оба автомобиля начинает крутить по дороге, пока запчасти летят на асфальт. Также на видео запечатлено, как жених вылетает на проезжую часть.