На Поклонной горе прошёл праздник "Народы Москвы"

Творческие коллективы многонациональной столицы представили гостям праздника "Народы Москвы" свои мелодии, танцы, поэзию, песни, национальные костюмы и музыкальные инструменты. Мероприятие прошло на Поклонной горе в рамках XX Московского фестиваля прессы.

"В Москве проживают представители более 160 национальностей. И мы все разные, но мы едины. Праздник "Народы Москвы" показывает красоту традиций и обычаев народов. Чем больше мы будем знать друг о друге, тем больше будет уважения, понимания", — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и региональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Эрзяне, осетины, дагестанцы, тувинцы, русские, цыгане, татары, мордва, чуваши представили вниманию гостей фестиваля свои творческие коллективы. Такому широкому сценическому представлению предшествовал мультимедийный проект "Народы Москвы", который существовал на протяжении семи лет в формате еженедельных встреч с представителями разных народов в прямом эфире студии сетевого вещания "Вечерней Москвы".

"Я более пяти лет занимаюсь кавказскими танцами, считаю, что важно сохранять родную культуру даже вдали от дома", — рассказала Альбина Багаева, участница ансамбля ALLON.