Зеленский наградил голливудских звёзд

Несколько американских актёров и государственных деятелей этой страны удостоены госнаград Украины за её поддержку. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Спасибо [экс-послу США в России] Майклу Макфолу, [дизайнеру] Демне Гвасалии, [актёрам] Шону Пенну, Бену Стиллеру, Лeву Шрайберу, Джессике Честейн и многим другим", — написал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в "Твиттере".

Кроме этого, Зеленский подписал указ о награждении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Италии Марио Драги орденом Ярослава Мудрого I степени. А госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина — II степени. Также в числе награждённых министры обороны и иностранных дел Чехии Яна Чернохова и Ян Липавский и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.