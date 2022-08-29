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29 августа, 19:54

Зеленский наградил голливудских звёзд

Зеленский наградил американских актёров и госдеятелей за поддержку Украины

Несколько американских актёров и государственных деятелей этой страны удостоены госнаград Украины за её поддержку. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Спасибо [экс-послу США в России] Майклу Макфолу, [дизайнеру] Демне Гвасалии, [актёрам] Шону Пенну, Бену Стиллеру, Лeву Шрайберу, Джессике Честейн и многим другим", — написал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в "Твиттере".

Кроме этого, Зеленский подписал указ о награждении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Италии Марио Драги орденом Ярослава Мудрого I степени. А госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина — II степени. Также в числе награждённых министры обороны и иностранных дел Чехии Яна Чернохова и Ян Липавский и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский наградил боксёра Александра Усика орденом "За заслуги" I степени. В ночь на 21 августа в Саудовской Аравии спортсмен победил британца Энтони Джошуа в их втором поединке. Украинец выиграл раздельным решением судей.

Обложка ©

ТАСС / АР

Арина Родионова

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