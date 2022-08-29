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29 августа, 20:16

"Сыт по горло": Оззи Осборн объяснил, почему решил покинуть США

The Observer: Оззи Осборн решил покинуть США из-за "ежедневных убийств"

Несмотря на постоянное проживание в США в течение последних 20 лет, британский рок-музыкант Оззи Осборн, один из основателей группы Black Sabbath, решил покинуть эту страну. Причиной такого намерения знаменитый артист назвал рост насилия и преступности.

"Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному богу известно, сколько людей уже погибло из-за нападений на школы... Я англичанин и хочу вернуться домой", — заявил Осборн в интервью The Observer.

Осборна поддержала супруга Шэрон. Она также указала на кардинальные перемены в Соединённых Штатах и отметила, что в этой стране не осталось ничего объединяющего, назвав Америку непригодной для жизни.

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Ранее Лайф писал, что Оззи Осборн заявил, что не хочет умереть в США и быть похороненным на кладбище Форест-Лаун в Калифорнии, где упокоены многие голливудские знаменитости.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Арина Родионова

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