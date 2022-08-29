ВСУ ударили ракетами по Новой Каховке и ГЭС

Украинские военные нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и находящейся там гидроэлектростанции. В результате начался пожар. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

"Последствия, наверное, будут жуткие. Сейчас выехать нельзя. Было много обстрелов, что-то взрывалось. Были попадания в городе и районе ГЭС. И там и там виден пожар", — приводит РИА "Новости" слова представителя местных властей.

Он добавил, что пока выясняется масштаб разрушений. Леонтьев добавил, что ситуация непростая, но в городе не намерены опускать руки.

Новая Каховка пока без электричества и водоснабжения. В больницах работают генераторы. С утра будет налажена поставка воды.