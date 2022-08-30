На "Госуслугах" вновь стал доступен раздел по оформлению паспортов
На портале государственных услуг вновь стал доступен раздел по оформлению заграничных паспортов, а также регистрации приглашений на въезд в РФ. Это следует из данных справочно-информационного портала.
Так, переходя во вкладку "Паспорта, регистрации, визы", пользователи вновь могут подать заявку на оформление заграничного паспорта.
Ранее при попытке воспользоваться упомянутыми услугами выдавалась ошибка "Сервис МВД не отвечает", пользователя просили попробовать подать заявление позже.
Ранее Лайф рассказывал, какие страны проще всего выдают россиянам шенгенскую визу. Также, несмотря на все разногласия, "очень неохотно", но продолжают выдачу виз россиянам Германия и Финляндия, но ждать придётся около двух-трёх месяцев.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин