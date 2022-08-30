Депутаты предложили резко повысить размер маткапитала

Группа депутатов намерена внести в Государственную думу законопроект о значительном повышении размера маткапитала: сумму при рождении второго ребёнка они предлагают увеличить с 693 до 933 тысяч рублей, при рождении третьего — до 1,399 млн рублей. Также авторы идеи призывают сделать программу материнского капитала бессрочной.

Как сообщают "Известия", проект закона решила внести группа депутатов от "Справедливой России". Они объясняют это невысокими демографическими показателями. Идею уже поддержали в профильном комитете и в других фракциях.

"Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится с 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года", — пояснил причину разработки законопроекта один из авторов инициативы, глава парламентской фракции партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.