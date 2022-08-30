Норвегия разозлила соседей "энергетическим эгоизмом"

Намерение властей Норвегии ограничить экспорт электроэнергии для насыщения внутреннего рынка вызвало недовольство со стороны соседей. Они обвинили Осло в эгоизме и подрыве единства на европейском рынке. Об этом пишет Financial Times.

Речь идёт о планах Правительства Норвегии, о которых было объявлено ещё в начале августа. Ограничение экспорта из этой страны может лишить европейский рынок дешёвой энергии с норвежских ГЭС, в результате чего цены опять вырастут. Электросетевые компании Финляндии, Швеции и Дании призвали пересмотреть решение. Как пишет газета, там сочли намерения Осло "опасным и эгоистичным шагом", который "подорвал европейский рынок".

"Она (Норвегия. — Прим. Лайфа) станет первой страной в Европе, которая предпримет подобное в сфере электроснабжения. Это будет очень опасный и националистический шаг. Это чрезвычайно эгоистичное поведение", — заявил исполнительный директор финского сетевого оператора Fingrid Юкка Руусунен.

Он обвинил Норвегию в зарабатывании огромных денег после начала российской военной спецоперации на Украине. Руусунен полагает, что сокращение экспорта энергии из этой страны может расколоть рынок и в итоге проиграют все, что повредит всему имиджу Норвегии.

Издание отмечает, что внутри самой Норвегии нарастает давление. От правительства ждут больше усилий, направленных на смягчение роста цен на электроэнергию, особенно для предприятий на юге.