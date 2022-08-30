"Это опасно": Французы увидели в идее Шольца намёки на Четвёртый рейх

Французские читатели газеты Le Figaro негативно отнеслись к призыву канцлера Германии Олафа Шольца принять в Евросоюз балканские и постсоветские страны, а также отменить право вето в организации. Они указали на то, что ЕС сейчас испытывает серьёзные проблемы и не готов принимать новых членов.

"Расширение без права вето на Албанию, Македонию, Украину, Косово, Грузию, Армению приведёт к тому, что мы должны будем следовать решениям этих стран", — написали комментаторы.

Некоторые читатели отметили, что Франция, как и другие европейские страны, и так идёт ко дну и коррумпированные страны вроде Украины там не нужны. Французы также задались вопросом, согласны ли жители богатых европейских стран на расширение ЕС за счёт менее развитых государств. Они отметили, что Европа Шольца, Макрона и Шваба не буксует, только когда "речь идёт о защите геостратегических интересов США посредством простых граждан". Кто-то указал на то, что в этом случае ЕС "будет находиться под командованием Германии, если учитывать демографию".

"Это конец Евросоюза. Немцы просто хотят расширить свой рынок. Но это уже не ЕС, это Четвёртый рейх", "История уже показала, что, когда Германия выступает за расширение, это опасно", — написали французы.

Французы призвали сначала спросить мнение европейцев, а потом принимать решение.