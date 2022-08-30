Эксперт объяснил, почему для России важен визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Главное для России в визите представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС — это возможность показать миссии готовность к сотрудничеству и вскрыть ложь со стороны Украины. Об этом рассказал член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Для России важно, что делегация беспрепятственно приедет, особенно со стороны Киева, что она просто увидит реальную ситуацию на Запорожской АЭС, что российские войска её не обстреливают, не хранят там технику, не устраивают там пыточных, в чём их обвиняет украинская сторона", — объяснил Безпалько в интервью телеканалу "360".

По словам Безпалько, инспекторы должны убедиться в том, что обстрелы совершает именно украинская сторона. Специалисты МАГАТЭ должны сами внимательно всё осмотреть и сделать вывод, как работает Запорожская АЭС, что её деятельности не угрожает Россия.

"Мы готовы к сотрудничеству во избежание ядерной катастрофы, но не готовы идти на политические или военные уступки. Ради этого мы приглашали МАГАТЭ, чтобы продемонстрировать, что все обвинения Украины являются ложью и что мы готовы к сотрудничеству", — заявил Безпалько.

Он выразил опасения, что Украина может устроить очередную провокацию или начнёт обстрелы, из-за которых членам делегации придётся уехать, так и не побывав на Запорожской АЭС. Также Безпалько допустил, что даже если инспекция всё же состоится, выводы МАГАТЭ могут носить чисто субъективный, политизированный и ангажированный характер. Например, комиссия может возложить ответственность на обе стороны. Либо на Россию, ввиду того, что в принципе идёт специальная операция. Он отметил, что может произойти всё, что угодно, и надо быть готовыми.