Финские таможенники стали забирать у россиян евро

У некоторых россиян, возвращающихся из Финляндии на родину, финские таможенники стал забирать наличные евро. Сотрудники службы ссылаются на новые правила, принятые в отношении граждан РФ.

Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на тех, у кого таможенники забрали деньги, эти правила нечёткие. В документе, который показали россиянину на границе, говорится, что "вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещён, исключение — деньги для личного пользования". Какая именно сумма нужна "для личного пользования", не уточняется, что оставляет сотрудникам таможни пространство для манёвра.

У одного туриста забрали 1390 евро наличными, у другого — 9400 евро, а кто-то рассказывает, что таможенников устроили устные заверения, что большой суммы в евро с собой нет.

Деньги забирают не на совсем, обещают вернуть при новом визите в Финляндию. Для этого документально фиксируют сумму изъятого и купюры.