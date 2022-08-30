НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 01:09

В Словакии пригрозили протестом послу России из-за митинга

Глава МИД Словакии: Послу России будет выражен протест

В Словакии глава МИД Иван Корчок заявил, что намерен выразить протест послу России Игорю Братчикову. Поводом стало участие дипломата в митинге партии "Курс — социальная демократия", посвящённом годовщине начала Словацкого национального восстания (СНВ).

"Послу РФ завтра (30 августа. — Прим. Лайфа) будет выражен протест в связи с тем, что он поддержал партию, которая открыто сотрудничает с экстремистами, никогда не дистанцировавшимися от холокоста, а на торжества по случаю СНВ вывесившими чёрные флаги", — заявил Корчок на своей странице в соцсети.

Он раскритиковал КСД за то, что она позвала на митинг официального представителя государства, виновного, по мнению Корчока, в конфликте на Украине.

Словакия передала Украине четыре самоходные гаубицы Zuzana 2 натовского калибра

Словакия передала Украине четыре самоходные гаубицы Zuzana 2 натовского калибра

Как сообщал Лайф, ранее экс-премьер Словакии Фицо обвинил Запад в безумии из-за санкций против России. Он отметил, что введённые ограничения не работают.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров