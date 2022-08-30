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30 августа, 00:51

Дрон-камикадзе "Куб" рекомендовали принять на вооружение

Гендиректор "Калашникова": Беспилотник "Куб-БЛА" рекомендован к принятию на вооружение

<p>КУБ-БЛА. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1-%D0%91%D0%9B%D0%90#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%B1-%D0%B1%D0%BF%D0%BB%D0%B0.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gambit501</a></p>

КУБ-БЛА. Фото © Wikipedia / Gambit501

Российские беспилотники с барражирующими боеприпасами "Куб" успешно прошли госиспытания. Такие БПЛА теперь рекомендованы к принятию на вооружение армии. Об этом заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания "Куб-БЛА", барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение", — сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

У "Куб-БЛА" две основные задачи: ликвидация живой силы противника и нанесение максимального урона инфраструктуре, поражение легкобронированной техники. Впервые он был представлен в 2019 году, и теперь испытания завершены, пройдена опытная эксплуатация.

Ещё в мае Минобороны публиковало видео с поражением американских гаубиц M777 дроном-камикадзе "Куб". Удар был нанесён в районе села Подгорное.

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Дрон несёт боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полёта — 30 минут, скорость — 130 километров в час. Наводится боеприпас по видео с камеры.

Как сообщал Лайф, ранее дочерняя компания "Калашникова" ZALA AERO показала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Беспилотник может проводить в воздухе более 30 минут на высоте до полутора тысяч метров.

Андрей Григорьев

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