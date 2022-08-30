Дрон-камикадзе "Куб" рекомендовали принять на вооружение

Российские беспилотники с барражирующими боеприпасами "Куб" успешно прошли госиспытания. Такие БПЛА теперь рекомендованы к принятию на вооружение армии. Об этом заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания "Куб-БЛА", барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение", — сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".

У "Куб-БЛА" две основные задачи: ликвидация живой силы противника и нанесение максимального урона инфраструктуре, поражение легкобронированной техники. Впервые он был представлен в 2019 году, и теперь испытания завершены, пройдена опытная эксплуатация.

Ещё в мае Минобороны публиковало видео с поражением американских гаубиц M777 дроном-камикадзе "Куб". Удар был нанесён в районе села Подгорное.

Дрон несёт боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полёта — 30 минут, скорость — 130 километров в час. Наводится боеприпас по видео с камеры.