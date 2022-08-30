Дрон-камикадзе "Куб" рекомендовали принять на вооружение
Гендиректор "Калашникова": Беспилотник "Куб-БЛА" рекомендован к принятию на вооружение
КУБ-БЛА. Фото © Wikipedia / Gambit501
Российские беспилотники с барражирующими боеприпасами "Куб" успешно прошли госиспытания. Такие БПЛА теперь рекомендованы к принятию на вооружение армии. Об этом заявил гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.
"В конце 2021 года успешно прошли государственные испытания "Куб-БЛА", барражирующий боеприпас рекомендован к принятию на вооружение", — сказал он в интервью журналу "Национальная оборона".
У "Куб-БЛА" две основные задачи: ликвидация живой силы противника и нанесение максимального урона инфраструктуре, поражение легкобронированной техники. Впервые он был представлен в 2019 году, и теперь испытания завершены, пройдена опытная эксплуатация.
Ещё в мае Минобороны публиковало видео с поражением американских гаубиц M777 дроном-камикадзе "Куб". Удар был нанесён в районе села Подгорное.
Дрон несёт боевую часть весом три килограмма. Максимальная длительность его полёта — 30 минут, скорость — 130 километров в час. Наводится боеприпас по видео с камеры.
Как сообщал Лайф, ранее дочерняя компания "Калашникова" ZALA AERO показала серийный образец нового беспилотного комплекса квадрокоптерного типа ZALA 421-24. Беспилотник может проводить в воздухе более 30 минут на высоте до полутора тысяч метров.