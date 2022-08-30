Как вычислить подключение чужого к Wi-Fi: эксперт назвал лучший метод

Падение скорости интернета — один из признаков того, что кто-то чужой подключился к вашему роутеру. И воровство трафика по Wi-Fi — не единственная опасность этой ситуации. Если другой пользователь сделает в Сети что-то противозаконное, то претензии будут к вам, предупредил генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

"Речь может идти о распространении фейков в интернете или какого-то запрещённого контента, призывах к экстремистской деятельности, о каких-то мошеннических действиях, которые совершали с вашего IP-адреса. В принципе, вы докажете, что это делали не вы, но такие разбирательства отнимают много времени и нервов", – объяснил Раевский в интервью радио Sputnik.

Чтобы выявить воровство Wi-Fi-сигнала, надо подключиться к роутеру как администратор и посмотреть, кто в данный момент работает с устройством, рассказал Раевский. Он назвал это довольно сложным, но самым надёжным способом для обычного пользователя. Надо время от времени вручную подключаться и смотреть, кто в настоящий момент пользуется прибором. А чтобы пресечь хищение трафика, нужно выяснить причину уязвимости устройства.

"Здесь может быть много вариантов. Возможно, это использование каких-то старых ненадёжных алгоритмов шифрования в роутере. Также возможно использование слабого пароля или вообще отсутствие пароля. Также причиной несанкционированного подключения может быть какая-то устаревшая прошивка роутера. Периодически прошивки нужно обновлять", — посоветовал Раевский.