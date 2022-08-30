Нутрициолог дала советы, как привести давление в норму

Продуктов, которые могли бы повысить артериальное давление, не существует, считает врач-нутрициолог Надежда Чернышова. Гипотоникам необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за рационом питания, чтобы избежать снижения давления, рассказала она. Зачастую причина их недомогания также кроется в сильном снижении суточной нормы калорийности продуктов.

"Например, девушки очень сильно хотят похудеть, поэтому начинают ущемлять свой организм в еде, что ведёт к снижению артериального давления", — рассказала Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".

Чернышова назвала напитки, которые пусть и не устраняют причин снижения давления, но на время стабилизируют состояние. Среди них она отметила чай и кофе.