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30 августа, 00:20

Нутрициолог дала советы, как привести давление в норму

Нутрициолог Чернышова: для нормализации давления нужна физкультуры и правильный рацион

Продуктов, которые могли бы повысить артериальное давление, не существует, считает врач-нутрициолог Надежда Чернышова. Гипотоникам необходимо увеличивать уровень физической активности и следить за рационом питания, чтобы избежать снижения давления, рассказала она. Зачастую причина их недомогания также кроется в сильном снижении суточной нормы калорийности продуктов.

"Например, девушки очень сильно хотят похудеть, поэтому начинают ущемлять свой организм в еде, что ведёт к снижению артериального давления", — рассказала Чернышова в беседе с "Вечерней Москвой".

Чернышова назвала напитки, которые пусть и не устраняют причин снижения давления, но на время стабилизируют состояние. Среди них она отметила чай и кофе.

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Ранее Лайф писал, что диетолог Богданова рассказала, какие ягоды опасно замораживать. Их обязательно нужно хорошо промывать проточной водой и внимательно смотреть, чтобы на плодах ничего не осталось. В конце можно даже промыть водой из фильтра.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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