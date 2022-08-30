Обвинённый в расправе над мужем консул-гей сбежал на родину в Германию
G1: в Германию вернулся консул Хан, обвинённый в расправе над мужем в Бразилии
Уве Герберт Хан под стражей. Фото © Betinho Casas Novas / TV Globo
В Германию вернулся консул в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Хан, которого бразильская прокуратура обвинила в убийстве мужа. Об этом сообщает портал G1.
Как отмечает издание, три дня назад германской дипломат смог покинуть страну без каких-либо ограничений, несмотря на дело по факту смерти его супруга — бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоты.
Задержан же Хан был 7 августа. Его взяли под стражу в квартире в районе Ипанема, где дипломат проживал с супругом. Хан сам позвонил в полицию и заявил, что тот почувствовал себя плохо, упал и ударился головой. Медики констатировали смерть мужчины, а затем судмедэксперты обнаружили на его теле следы побоев. По версии следствия, дипломат пытался скрыть следы расправы.
Как рассказывал Лайф, дипломат оказался на свободе из-за формальности: суд обнаружил "вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела" со стороны прокуратуры.