Обвинённый в расправе над мужем консул-гей сбежал на родину в Германию

Как отмечает издание , три дня назад германской дипломат смог покинуть страну без каких-либо ограничений, несмотря на дело по факту смерти его супруга — бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоты.

Задержан же Хан был 7 августа. Его взяли под стражу в квартире в районе Ипанема, где дипломат проживал с супругом. Хан сам позвонил в полицию и заявил, что тот почувствовал себя плохо, упал и ударился головой. Медики констатировали смерть мужчины, а затем судмедэксперты обнаружили на его теле следы побоев. По версии следствия, дипломат пытался скрыть следы расправы.