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30 августа, 00:13

Обвинённый в расправе над мужем консул-гей сбежал на родину в Германию

G1: в Германию вернулся консул Хан, обвинённый в расправе над мужем в Бразилии

<p>Уве Герберт Хан под стражей. Фото © Betinho Casas Novas / TV Globo</p>

Уве Герберт Хан под стражей. Фото © Betinho Casas Novas / TV Globo

В Германию вернулся консул в Рио-де-Жанейро Уве Герберт Хан, которого бразильская прокуратура обвинила в убийстве мужа. Об этом сообщает портал G1.

Как отмечает издание, три дня назад германской дипломат смог покинуть страну без каких-либо ограничений, несмотря на дело по факту смерти его супруга — бельгийца Вальтера Анри Максимилиана Биоты.

Задержан же Хан был 7 августа. Его взяли под стражу в квартире в районе Ипанема, где дипломат проживал с супругом. Хан сам позвонил в полицию и заявил, что тот почувствовал себя плохо, упал и ударился головой. Медики констатировали смерть мужчины, а затем судмедэксперты обнаружили на его теле следы побоев. По версии следствия, дипломат пытался скрыть следы расправы.

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Как рассказывал Лайф, дипломат оказался на свободе из-за формальности: суд обнаружил "вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела" со стороны прокуратуры.

Андрей Григорьев

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