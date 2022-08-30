Аналитик назвал возможную причину временного ослабления рубля

Курс рубля может несколько снизиться из-за приостановки работы газопровода "Северный поток". В целом же позиции национальной валюты по-прежнему могут определять два ключевых фактора — платёжный баланс России и судьба нового бюджетного правила. Такое мнение высказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Что касается платёжного баланса, то курс рубля может понизить сокращение физических объёмов экспорта, говорит эксперт. В интервью агентству "Прайм" он отмечает, что "в этом смысле ремонтные работы на газопроводе "Северный поток" хорошо укладываются в подобные ожидания".

Что касается нового бюджетного правила, то, по мнению Сыроваткина, оно может быть запущено уже в том году.

"Его объем, по нашим грубым прикидкам, может быть эквивалентен трем миллиардам в месяц, то есть примерно 8,5 миллиардов рублей в день при текущем курсе доллара к рублю на уровне 60. Однако многое, конечно, будет зависеть от динамики нефтегазовых доходов", — говорит аналитик.